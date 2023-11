Caso Pino Insegno | arriva la decisione finale | condurrà un altro game show

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 12 novembre 2023) E’ successo di tutto in quest’ultima settimana a Viale Mazzini. La notizia dell’esclusione didalla nuova stagione de L’Eredità ha mosso il manager del conduttore, il quale si è visto il suo assistito improvvisamente in panchina. Il contratto prevedeva la conduzione del Mercante in Fiera e quella de L’Eredità o di un format simile, motivo per cui sono partite le trattative per capire il da farsi. Nel clima teso èta finalmente laundi successo.: L’Eredità va a Marco Liorni Il flop clamoroso dinell’ultima breve ...