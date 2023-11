Carnevali e Pezzotta | prima uscita pubblica insieme È cominciata la campagna elettorale?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023) Bergamo. Mettere le persone al centro. Un tema che torna e ritorna, e lo fa in maniera assoluta, non solo quando si parla di argomenti inerenti al mondo dell’economia, ma anche e soprattutto quando questo senso di responsabilità e dunque di appartenenza riguarda chi ha il compito di guidare la comunità. In altre parole, al sindaco. Un’occasione quanto mai speciale, dunque, quella andata in scena nella Sala Mosaico della della Camera di Commercio di Bergamo, in occasione dell’incontro “Capitale umano e innovazione” ideato e promosso all’interno del palinsesto del Festival Città Impresa da quattro storici studi commercialisti del territorio – due bresciani (Studio Cossu e Associati e Studio Rizzardi Tampalini) e due bergamaschi (Studio BNC e Studio Lucchini e Associati) nell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, per puntare i riflettori su un parterre di invitati ...