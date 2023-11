Capelli anni ’90 | stili e tendenze di un decennio che ha segnato il cambiamento delle acconciature

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 12 novembre 2023) Life&People.it C’è stato un periodo che ha fatto tendenza segnando l’epoca della rivoluzione nel modo di acconciare i: spettro diiconici gli’90 hanno portato in auge tagli casual, spesso disordinati e al contempopiù elaborate ed eleganti. Si parla quindi di unche ha plasmato la diversità nella moda in fatto di taglie personalità. Il ritorno del Piexie Cut Negli’90 il “pixie cut” reso celebre dall’attrice Winona Ryder non era solo una scelta di stile, ma un’affermazione di emancipazione femminile. Questo taglio corto, scalato ai lati e dietro la testa che incorniciava volti con frangette o ciuffi più o meno geometrici volti a coprire parzialmente la fronte, rappresentava il rifiuto degli stereotipi di ...