Calciomercato Milan – Capitolo Guirassy | il giocatore preferisce la Premier

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilavrebbe fatto un tentativo per Serhounegli scorsi giorni. L'attaccante, però, preferirebbe laLeague

Non passano più di 5 minuti e il Chelsea la ribalta: l'exThiago Silva pareggia di testa e Sterling centra il momentaneo 2 - 1. Ma il City non ci sta e prima la riprende con Akanji e poi va in ...

'Milan, perché Camarda non esordisce in Serie A'. La situazione contrattuale Calciomercato.com

La Juventus rischia di venire superata dall'Inter nella corsa a un giocatore a parametro zero su cui c'era stato anche l'interesse del Milan.Matija Popovic è un profilo che piace molto al Milan: secondo Calciomercato.com, la trattativa per il centrocampista classe 2006 (contratto in scadenza ...