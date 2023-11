(Di domenica 12 novembre 2023) "Per spiegare un pareggio, raggiunto quando nessuno ci sperava più, non dobbiamo solo guardare alle fatiche di coppa o ai molti indisponibili, ma anche alla bravura dell', che ha ...

"La cronaca della gara" Nella ripresaprova dar una scossa inserendo Lookman e Scamacca al posto degli evanescenti Pasalic e Muriel. Il cambio di passo però non arriva e, al 48', l'Udinese ...

Calcio: Gasperini, 'pari sofferto merito di un'ottima Udinese' Agenzia ANSA

Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini lancia Muriel Fantacalcio ®

«Un gol e un pari insperato, era da qualche minuto che dicevo di buttare la palla dentro perchè abbiamo delle buone doti. Aldilà della prestazione, il punto è… Leggi ...Occasione persa per l' Atalanta, che non riesce a vincere contro l' Udinese e fallisce il sorpasso sul Napoli. La squadra di Gasperini ha infatti pareggiato 1-1 contro i bianconeri: in gol Walace e ...