Calcio femminile | Fiorentina e Inter vincono di misura nella 7^ giornata di Serie A

(Di domenica 12 novembre 2023) Si sono disputate nelle scorse ore altre due partite valide per la settimadellaA 2023/2024. Dopo le due sfide di ieri (Roma-Napoli 6-0 e Milan-Sassuolo 1-1), si sono giocate le partite Sampdoria--Pomigliano: andiamo a vedere tutto quello che è successo, in attesa del posticipo tra Como e Juventus, in programma questa sera alle ore 20:30. Nel primo matchlavince in casa della Sampdoria per 1-0. A decidere l’incontro allo Stadio Silvio Piola è all’85’ Karin Lundin, brava a superare Tampieri con un bel colpo di testa. Grazie a questo successo, la Viola vola a 16 punti in classifica e supera momentaneamente la Juventus (15) al secondo posto. Nell’altra partita arriva invece il successo dell’contro Pomigliano per ...