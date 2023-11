Cagliari | Dossena | «Rammarico per la sconfitta E se avessi fatto doppietta…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Alberto, difensore del, ha così parlato dopo lasubita contro la Juventus: le sue dichiarazioni Alberto, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacon la Juventus. PALO – «È stata un po’ di sfortuna, potevo fare la doppietta con la Juve… C’è, potevamo fare dei punti qui contro una squadra molto forte. Ma c’è soddisfazione per la prestazione, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo». CRESCITA – «Le ultime prestazioni ci hanno dato tanta fiducia. Nelle partite precedenti abbiamo subito troppo, anche per episodi. Ora siamo più solidi e ci stiamo conoscendo di più. Dobbiamo continuare così». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA