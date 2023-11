Buona la prima | esordio vincente per Jannik Sinner all’Atp Finals di Torino Battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas

(Di domenica 12 novembre 2023) Debutta con un vittoria pesantissimaalle Nitto Atpdi tennis a, giunte alla loro terza edizione sotto la mole. L’altoatesino numero 4 del ranking mondiale ha sconfitto il(numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta dell’ottavo confronto tra il campione italiano e il collega: cinque volte ha vinto, ma le ultime due, a Rotterdam e oggi a, ha trionfato. Il tennistanegli ultimi due giorni aveva interrotto gli allenamenti per un dolore al gomito. Nel match di oggi,ha giocato in maniera impeccabile, con grandi colpi da fondo campo e un ...

A un certo punto della gara abbiamo sofferto parecchio, siamo stati fortunati in occasione del rigore e dopo unamezz'oraci siamo un po' incartati. Avevamo pensato a una gara più di ...

ATP FINALS – Accoglienza da star per Jannik Sinner al debutto al Pala Alpitour di Torino dove ha sconfitto con un doppio 6-4 Stefanos Tsitsipas.Buona la prima per Jannik Sinner nelle ATP Finals 2023. In un Pala Alpitour tutto esaurito a Torino, l'altoatesino (n.4 del mondo) si è imposto in maniera autorevole contro il greco Stefanos Tsitsipas ...