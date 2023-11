Buio Napoli | mister Garcia out | al suo posto Cannavaro?

(Di domenica 12 novembre 2023) Aregna l’anarchia. Aurelio De Laurentiis ha da tempo platealmente delegittimatoRudi. La squadra è allo sbando ed èprofondo adove monta la rabbia dei tifosi partenopei che, dopo la cavalcata scudetto dello scorso anno, si sentono traditi e delusi. La sconfitta al Maradona contro l’Empoli potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’esonero sembra la svolta più naturale dopo una sconfitta così pesante contro un’ultima della classe. Ma chi può prendere ildi? Ain questo momento non vuole andare nessun allenatore di fascia top. Conte è assolutamente lontano dal Vesuvio. Uno degli auto candidati per il postè Fabio, che non ha mai ...

... tu tu Via da tutto il veleno Dalpiù nero Soltanto tu, tu, tu Qualcosa faremo Bruciasse il ... da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze efino ai bagni di folla ...

Napoli, è buio pesto: al "Maradona" passa l'Empoli. Fischi per Garcia Ottopagine

Napoli, il diavolo dei Girolamini e lo strano caso di Carlo Maria Vulcano ilmattino.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni giorno il mio pensiero va alla situazione in Israele e Palestina. Sono vicino a chi soffre, li abbraccio in questo momento buio e prego per loro. Il conflitto non si allarghi, ...«Le ombre si distanziavano gradualmente dagli alberi, dalle statue, dalle persone. Si stiracchiavano. Battevano in ritirata. La luce era in vantaggio» (Louise Penny, I diavoli ...