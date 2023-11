Bruciò vivo il fratello per intascarsi i soldi dell’assicurazione Ergastolo per chef Martone

Leggi su free

(Di domenica 12 novembre 2023) Lonapoletano AntonioilDomenico solo perdella polizza sulla vita. Oggi arriva la condanna definitiva per l’uomo:Aveva barbaramente ucciso ilMimmo bruciandolocon il solo obiettivo di incassare isulla vita. Antoniocampano, è stato condannato per l’omicidio questa mattina. Per lui la pena da scontare è l’. Lodi bordo portò ilin un casolare di campagna a Lettere, in provincia di Napoli, per dargli fuoco.il ...