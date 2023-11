Bruciata viva dall’ex | così è rinata Maria Antonietta Rositani

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – "Rischiavo la sedia a rotelle, ora posso rincorrere la mia nipotina. E pur fra mille difficoltà e problemi, e un percorso ancora lungo davanti a me, sono felice"., vittima di violenza da parte dell'ex marito, raccontala sua rinascita, grazie alla cura gratuita delle cicatrici da ustione con il Progetto 'RigeneraDerma'. Dagli occhi lucidi della donna calabrese traspaiono coraggio e determinazione: la sua forza, e l'affetto della famiglia, le hanno permesso di riprendersi la sua vita, dopo la terribile aggressione subita. Nel 2019 l'ex marito l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco:si è risvegliata in terapia intensiva, sospesa fra la vita e la morte, con ustioni sul 50% del corpo. Ha trascorso 20 mesi in ospedale e ...