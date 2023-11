Brindisi-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiScelte limitate in difesa per Michele Pazienza in vista della gara in esterna con il. La settimana di lavoro per l’ha portato a nuovi forfait, dopo la gara di Coppa Italia di Serie C disputata mercoledì contro il Foggia. Il trainer di San Severo dovrà fare i conti con le assenze di Falbo e Russo che si aggiungono alla lunga lista. All’appello mancherà anche Cancellotti che dovrà scontare il turno di squalifica. Nessuno stravolgimento di modulo, Pazienza è stato chiaro alla vigilia in conferenza stampa. Davanti a Ghidotti, linea a tre composta da Armellino al centro, Mulè a sinistra e uno tra Casarini e Nosegbe-Susko nel ruolo di braccetto destro, il giovane prelevato dalla Primavera 3 guidata da Raffaele Biancolino si è messo in mostra contro il Foggia; Sannipoli a destra, Ricciardi sul versante opposto ...