Bridget Jones e Carrie Bradshaw hanno trasformato la zitella acida e fuorimoda nella single gaudente e spendacciona

(Di domenica 12 novembre 2023) AntoBaccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Avevo quasi trent’anni quando lo status civile di “nubile”, che in quel momento mi apparteneva, divenne oggetto di un dibattito culturale alla stregua della scomparsa dei dinosauri dalla terra. Fino a quel momento l’attenzione riservata alla condizione del nostro anulare sinistro era limitata alle feste tra parenti, durante le quali la perdurante “ggine” (questo il termine scientifico) veniva indagata senza troppo ritegno. In principio fu, la pasticciona protagonista nel 1995 di un libro (e poi di tre film), a generare la riflessione su quelle che furono promosse a “”. Si passò da stereotipo a stereotipo: lasi trasformò ...

In realtà una vittoria c'è stata: uscire e trovare un sacco di persone che si sono riviste in me e nella mia storia di ragazza normale che viene dal paesello, una novellacon velleità ...

La glorificazione delle single Io Donna

Bridget Jones "compie" 25 anni. Ma è già un'eroina d’altri tempi la Repubblica

"Umanistili e Una ballerina sulla Luna" è la nuova pubblicazione di Elisa Rovesta. Un libro in cui succede un po' più di niente fuori per NFC Edizioni.Valentina Modini racconta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.