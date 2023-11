Bonus psicologo | c’è speranza | le possibili cifre del 2024

Leggi su quifinanza

(Di domenica 12 novembre 2023) Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare del. A riaprire la discussione è stata l’intervista di Fedez a Che tempo che fa. Si è parlato di tagli da parte del governo a questa misura, il che non è esattamente vero, dal momento che in precedenza la misura era straordinaria e non “messa a sistema”. Si è però parlato, giustamente, di quanto sia necessario un contributo da parte dell’esecutivo. Il tema della salute mentale continua infatti a rappresentare un taboo e, al tempo stesso, a essere ignorato dalla maggior parte degli italiani. Se c’è qualcosa che la pandemia ha largamente evidenziato, però, è proprio la necessità di parlare con dei professionisti, aprendosi senza remore o vergogne. Qualcosa di profondamente vero soprattutto per le ultime generazioni: Millennial e Gen Z. È fondamentale garantire una strada diversa e meno ...