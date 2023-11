Come presentare la domanda La domandal'indennità 2023 (i contratti del 2022) va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizionei ...

Bonus per i lavoratori part time, arrivano 550 euro: scadenza e come fare domanda ilmessaggero.it

Bonus 550 euro part time 2022 e 2023: come fare domanda dal 13 novembre Informazione Fiscale

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] ...Da domani, 13 novembre, al 15 dicembre, potrà essere presentata all'Inps la domanda di bonus per i lavoratori in part time verticale con sospensione ciclica dell'attività di almeno un mese ...