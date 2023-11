Bologna | le pagelle di CM | Zirkzee gladiatore Ma Saelemaekers spreca tutto e Kristiansen è un disastro

(Di domenica 12 novembre 2023) Skorupski 6: sui gol non può nulla, per il resto la viola calcia col contagocce Posch 6: pochi squilli, amministra col mestiere restando ba...

Lavora una miriade di palloni, ripiega sempre con puntualità quando ilriparte in velocità. Dal 78' Lopez SV Duncan 5,5: timido. Dà equilibrio alla squadra ma lo si vede complessivamente poco ...

Fiorentina-Bologna: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 ...Italiano 6,5: la squadra è tutt’altro che in salute, e non da oggi. Imposta una Fiorentina più attenta ben conscio della forza e dell’entusiasmo con cui il Bologna arriva a Firenze. Gli episodi gli ...