BJK Cup | Tathiana Garbin | “Fatto un gran lavoro di squadra”

(Di domenica 12 novembre 2023) L’ultima volta che l’Italia aveva raggiunto la finale della Billie Jean King Cup risale all’ormai lontano 2013. Ben 10 anni fa furono Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani e Roberta Vinci a segnare il passo. Ieri invece ci hanno pensato Martina Trevisan e Jasmine Paolini: è bastato vincere i due match in singolo contro la Slovenia per trovare posto nell’ultimode appuntamento dell’anno. L’avversario odierno sarà il Canada che ha superato la Repubblica Ceca solamente dopo una vera maratona. Più che soddisfatta la capitanache al termine degli incontri delle Azzurre ha parlato così in conferenza stampa. Tennis, Crediti Foto: Tullio Puglia/FITP – FacebookQueste dunque le parole della capitana raccolte da Eurosport: “Quello che abbiamo realizzato oggi (ieri ndr) è un sogno che parte da lontano. ...