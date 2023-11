BJK Cup | per l’Italia un secondo posto insperato E questo gruppo può ancora crescere

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Una sconfitta dopo aver sfiorato un trionfo quasilascia l’amaro in bocca, ma non deve cancellare quanto di buono fatto in questa settimana. Una filosofia che dovrebbe permeare la mentalità deldi Tathiana Garbin, su cui nessuno faceva affidamento per unin finale di Billie Jean King Cup sette giorni fa. E che ha sfiorato un successo che manca da dieci anni. Nessuno pensava che le azzurre avrebbero potuto recitare un ruolo da protagonista. Già unin semifinale sembrava difficile da raggiungere, con la Francia che appariva favorita per untra le migliori quattro. L’unico obiettivo era quello di quantomeno migliorare la prestazione dello scorso anno, quando si vinse la miseria di un solo set in sei partite tra Svizzera e di nuovo Canada. Un risultato che è arrivato ...