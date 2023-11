BJK Cup 2023 | Leylah Fernandez è perfetta | storico trionfo del Canada | Italia sconfitta in finale

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Un anno dopo ildegli uomini in Davis Cup, è il turno del primo,anche nel femminile per ildel tennis. A Siviglia una semplicemente eccezionalechiude una settimanae con un successo per 6-2 6-3 su Jasmine Paolini chiude i conti in questadi Billie Jean King Cup. L’si ferma a un passo dal, ma Tathiana Garbin può ritenersi soddisfatta e orgogliosa del cammino delle sue ragazze, in grado di riportare inla Nazionale a dieci anni di distanza dall’ultima volta. LA CRONACA DEL PRIMO SINGOLARE RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA –parte in quarta con un break a trenta per poi portarsi sul 2-0 al ...