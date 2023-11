BJK Cup 2023 | il Canada è campione | Jasmine Paolini non può nulla contro Leylah Fernandez

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Si chiude con un pizzico d’amarezza la Billie Jean King Cup dell’Italia. Dopo una settimana stellare,si arrende al cospetto diAnnie, che regala per la prima volta il successo finale al. Un 6-2 6-3 senza troppa storia, in cui la nordamericana ha confermato il suo ottimo stato di forma dell’ultimo periodo ricordando quella giocatrice che andò tanto vicina a vincere uno Slam solo due anni fa. La partita non comincia sotto i migliori auspici per, messa in difficoltà dai colpi di fondo della canadese e concedendo immediatamente il break. L’azzurra non demorde, mettendo i bastoni tra le ruote all’avversaria in un game fiume subito dopo, ma è l’anticamera delbreak, che arriva grazie a numerosi errori di ...