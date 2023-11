BJK Cup 2023 | finale Italia-Canada | nessuna sorpresa | confermate le singolariste

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Tutto confermato da Siviglia, dove tra meno di un’orascenderanno in campo per contendesi la Billie Jean King Cup. Tathiana Garbin non può che confermare Martina Trevisan e Jasmine Paolini, entrambe ancora imbattute questa settimana. Saranno loro che proveranno a portare l’Italtennis femminile alla conquista del quinto titolo.anche tra le nostre avversarie: a sfidare Trevisan sarà la giovanissima e soprendente Stakusic, mentre contro Paolini vedremo in campo l’ex finalista degli Us Open Leylah Fernandez. In doppio, al momento sono state annunciate Cocciaretto/Trevisan contro Dabrowski/Fernandez. SportFace.