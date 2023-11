Biscotti alle noci con soli 3 ingredienti | in meno di 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 novembre 2023)con, indi 5Senza burro, senza latte, senza olio, senza farina, preparo icon solo 3. Questa ricetta è semplicissima, veloce e iper golosa ed è perfetta anche per chi soffre di celiachia o per gli intolleranti al lattosio. Hanno un cuore morbidissimo, che si scioglie in bocca al primo morso. Per preparare l’impasto avremo bisogno solo di, zucchero e un uovo intero, per decorarli ci servirà una pioggia di zucchero a velo. In cottura, la loro superficie si creperà e regalerà loro una veste rustica e invitante che ricorda quei dolcetti da tè tanto invitanti e appaganti che vengono spesso offerti nelle ...