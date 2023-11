Billie Jean King Cup Finals 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 12 novembre 2023)delleCup, competizione a squadre che quest’anno va in scena a Siviglia dal 7 al 12 novembre. Dodici nazioni si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il titolo e succedere alla Svizzera nell’albo d’oro. Presente l’Italia, che dopo essere stata eliminata nel round robin lo scorso anno senza vincere alcun match proverà a fare meglio. Il gruppo non è certamente dei più semplici con Germania e Francia. Di seguito tutti iaggiornati partita dopo partita. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ITALIA REGOLAMENTO FINALE Canada vs Italia 1-0 Martina Stakusic (Can) b. Martina Trevisan (Ita) 7-5 6-3 SEMIFINALI Italia b. Slovenia 2-0 Martina Trevisan (Ita) b. Kaja Juvan (Slo) 7-6(6) 6-3Jasmine ...

Comincia in salita la finale di King Cup tra Italia e Spagna. Martina Trevisan inizia a rilento contro la canadese Stakusic, 18 anni appena compiuti e numero 258 al mondo. La nostra numero 2, 43 del ...'E' una di quelle occasioni in cui si vede come il gruppo possa esaltare i singoli. Anche in uno sport di squadra creare un gruppo, avere ...