Proprio legata alla questione infortuni, c'è una problematica emersa al 'Maradona': i cambi che hanno 'peggiorato' ildice: 'Nel calcio è così: un gol cambia la partita. Politano ha ...

Bianchin: “Milan, nessuna figura di campo al posto di Pioli. Gli infortuni…” Pianeta Milan

Infortuni Milan, c'è una prima ipotesi per risolvere il problema. Milan News 24

In questa stagione, sale a 24 il numero di infortuni in casa Milan: la squadra rossonera è la squadra che ha perso più giocatori per infortunio, ma ad oggi un vero e reale motivo non c’è. Gli ultimi ...Il mitico numero 10 rossonero, oggi presidente federale del Montenegro: "Rafa da due anni è il top, mi stupisce non giochi titolare in nazionale. Per quelli come noi la differenza la fanno gli stimoli ...