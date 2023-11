(Di domenica 12 novembre 2023) Non era annunciato tra gli ospiti vip al derby, eppure, poco prima delle 17.30, Matteoè entrato nell'area ospitalità dello stadio Olimpico per assistere a Lazio - Roma. Non c'era, però, la ...

Non è a Torino per le Nitto Atp Finals ,, ma è in tribuna per assistere al derby: sempre di sport, in fondo, si ...

Berrettini a sorpresa, ecco dove è andato senza Melissa Satta Corriere dello Sport

Filippo Volandri: «Alle Atp Finals Sinner ci sorprenderà. Berrettini ... Vanity Fair Italia

Ci siamo, countdown terminato per l’inizio delle Atp Finals di Tennis. Per tutti gli appassionati e i tifosi di Jannik Sinner c’è davvero una bella notizia. E’ uno dei tornei più importanti dell’anno ...Il capitano della Nazionale Italiana ha parlato del giocatore altoatesino alla vigilia del torneo in programma a Torino dal 12 al 19 novembre ...