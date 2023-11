Beppe Grillo | show da Fazio | “Tutti quelli che ho mandato affanc*** sono al governo Meloni? Cadrà da sola” Poi attacca Bongiorno | “Fa comizietti davanti ai tribunali”

(Di domenica 12 novembre 2023) Sfotte Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, rivendica alcune delle misure bandiera dei 5 stelle come il Reddito di cittadinanza e il Superbonus, profetizza che ildi Giorgiada solo. Poi, all’improvviso, l’attacco alla leghista Giulia, avvocata della ragazza che accusa di stupro suo figlio Ciro e altri tre ragazzi. Un’incursione che Fabiostoppa subito, definendola “inopportuna“. Per il resto il ritorno diin televisione dopo quasi dieci anni è unoalla vecchia maniera: battute al vetriolo, aneddoti personali, critiche al potere e al. Anche se, alla fine, il comico genovese non parla troppo di attualità politica. “Non posso condurre un movimento politico,...

di nuovo in televisione: mancava dal piccolo schermo dal 2014. Per il suo ritorno ha scelto Che tempo che fa di Fabio Fazio. "Sono qui per sapere chi sono e cosa pensate di me e chi siete ...

Beppe Grillo torna in tv e attacca Giulia Bongiorno: "Fa comizietti" TGCOM

Uno sprazzo di autocoscienza. O forse no: era l'ennesima provocazione strillata per farsi notare. Beppe Grillo ha fatto irruzione a Che tempo che fa con una campanella in mano e subito ha fatto lo ...Beppe Grillo è tornato in tv da dove mancava dal 2014 (l’ultima intervista la concesse a Bruno Vespa). Ha scelto Che Tempo Che Fa, venendo ospitato da Fabio Fazio. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, ...