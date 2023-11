Beppe Grillo e Donato Bilancia erano vicini di casa | l’aneddoto sul serial killer

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Leader dei 5 stelle e comicoera vicino didel, a Genova, quando i duepoco più che ragazzi. A rivelarlo è stato Marco Grasso, amico d’infanzia di. I due vivevano nello stesso stabile di, in via Casoni. Tra gli aneddoti raccontati da Grasso, uno era legato al fatto chefosse solito tornare aa notte fonda dopo aver giocato e perso. “Lo vedevamo arrivare da lontano, aveva una camminata dinoccolata, che era impossibile non riconoscere. Tornava adopo aver perso al gioco. Ci divertivamo a farlo parlare. Diceva cose orribili su quelli che lo avevano battuto”. A proposito del suo ...

Ospiti della puntata Ospiti della puntata:, a quasi 10 anni dalla sua ultima intervista tv. Elodie , in vetta nell'airplay radiofonico col nuovo singolo "A fari spenti", estratto dal ...

Beppe Grillo da Fabio Fazio, il ritorno dell'ex comico in tv dopo (quasi) 10 anni di assenza ilmessaggero.it

Che tempo che fa, domani Grillo e Guccini ospiti da Fazio Adnkronos

Sabato 18 Novembre, presso il Talent Garden di Roma (Via Ostiense 92) si terrà l‘IDiA, un evento esclusivo, interamente dedicato all’intelligenza artificiale, in cui professionisti e stakeholder ...Sabato 18 Novembre, presso il Talent Garden di Roma (Via Ostiense 92) si terrà l‘IDiA, un evento in cui menti innovative, professionisti e stakeholder si uniscono per condividere le loro competenze e ...