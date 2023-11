Beppe Grillo da Fazio a Che tempo che fa | «Conte? Lo scegliemmo perché non si capisce quando parla ed era un bell' uomo Non so fare il capo politico»

torna in tv dopo un'assenza di quasi 10 anni e lo fa da Fabio Fazio, sul Nove, ospite di Che tempo che fa . Perché "Per sapere chi sono io, in base a quello che pensate voi di me, ...

Grillo show: “Meloni cadrà da sola”. Ironia su Conte e “Giggino” Il Fatto Quotidiano

Tutto in nero, in maniche di camicia, scende dai gradini. Inizia scherzando, o magari confessa, o forse fa entrambe le cose quando scandisce: “Io sono veramente il peggiore”. Rieccolo in televisione, ...Lo dice Beppe Grillo, fondatore del M5s, ospite di “Che tempo che fa” sul canale Nove. “Mi ero anche iscritto al Pd ad Arzachena”, racconta. “Io sono qui per sapere chi sono e cosa pensate di me e chi ...