Beppe Grillo a «Che tempo che fa» | «Io ho peggiorato l’Italia Conte perfetto in politica | parlava e non si capiva»

di nuovo in televisione: mancava dal piccolo schermo dal 2014. Per il suo ritorno ha scelto Che tempo che fa di Fabio Fazio. "Sono qui per sapere chi sono e cosa pensate di me e chi siete ...

Beppe Grillo torna in tv e attacca Giulia Bongiorno: "Fa comizietti" TGCOM

Beppe Grillo da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove: « Sono il peggiore Sì, sono venuto a dirvelo. Io ho peggiorato questo Paese». Sono queste le prime parole del fondatore del Movimento 5 stelle ...Sul Nove. Beppe Grillo riappare per un’annunciata intervista tv. Ma l’intervista non c’è. Al suo posto un monologo che l’imbarazzato Fabio Fazio riesce raramente a interrompere. L’audience magari sarà ...