Benno Neumair e gli altri | cosa trasforma un giovane in killer

(Di domenica 12 novembre 2023) Figli che uccidono i genitori. Può trattarsi di parricidio, matricidio o parenticidio. Si sta parlando di overkilling, ossia quando il delitto si consuma in famiglia. Uno dei fattori che spesso si riscontra in questi crimini efferati è laetà degli assassini, spesso adolescenti, i quali uccidono con una violenza di gran lunga superiore a quella necessaria. Tra i requisiti particolari dell’overkilling non c’è solo la violenza efferata ma anche le motivazioni futili, o peggio ancora, l’assenza delle stesse. Tra gliaspetti raccapriccianti c’è lo stato emotivo del, come la sua freddezza e determinazione durante il delitto e la totale assenza di rimorso, una volta commesso, con un atteggiamento di apparente normalità. Ma perché tra le mura domestiche sorgono queste condotte omicide di una ...