Benevento5 | che beffa | sanniti raggiunti all’ultimo secondo dall’Itria

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una vera e propriaquella subita dal Benevento 5 sul campo dell’Itria, con isul 2-2 sul suono della sirena dopo essere stati in vantaggio 2-0 fino a pochi minuti dalla fine. Poi, l’espulsione dell’estremo difensore Matheus ha dato nuovo interesse alla gara, chiusa con un esito difficilmente ipotizzabile per quanto si era visto in precedenza con gli ospiti in totale controllo. MATCH – In avvio sono stati i giallorossi a rendersi pericolosi con Milucci e al 6’ il punteggio si è sbloccato con Arvonio, che ha spedito un sinistro non irresistibile alle spalle dell’incerto portiere dei pugliesi per il vantaggio del Benevento 5. Successivamente, l’Itria si è fatta viva dalle parti di Matheus con Punzi mentre sul fronte opposto Milucci ha colpito il palo sfiorando il raddoppio. Al 13’, poi, ...