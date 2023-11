Benevento | donna ferita alla testa da un colpo di pistola al rione Libertà | è grave

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 12 novembre 2023) Qualcuno l’ha attesa sotto casa e le ha sparato undi. È ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita Anna Rita Taddeo, 32enne di. La, che lavora in un bar della zona, è statain via Ferrara,. Sul caso la Procura diha aperto un’inchiesta e al momento vige il più stretto riserbo sulla vicenda. Le indagini sono affidatesquadra mobile della questura di, che ha ascoltato alcuni testimoni e raccoglierà nelle prossime ore la versione della vittima. Laè ricoverata all’ospedale San Pio, dove è già stata sottoposta ad un primo intervento ed è sotto stretta osservazione. ...