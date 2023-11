Belen sposa Elio Lorenzoni | proposta | anello e divorzio da De Martino

(Di domenica 12 novembre 2023) Il periodo turbolento sembra essere ormai archiviato e adesso è tempo di pensare ad altro:? La showgirl argentina, molto abile da sempre a catturare l'attenzione dei fan, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto della sua mano con un. Ad occhio sembra oro bianco, 18 kt, tempestato di diamanti di diversi tagli e dimensioni con al centro una grossa pietra decisamente importante con taglio tondo. A corredo dell'immagine solo due lettere: "Sì". Mettendo insieme tutti i pezzi non ci sono dubbi:ha fatto ladi matrimonio aRodriguez. La coppia si trova attualmente sotto il caldo sole delle Maldive. Una fuga d'amore dopo aver trascorso tutta l'estate con il nuovo ...

La showgirl argentina stupisce tutti con la foto social in cui mostra l'anello Dopo soli cinque mesi di frequentazione ha detto sì all'imprenditore ElioRodriguez si! La notizia clamorosa arriva a sorpresa sui social. E' la stessa argentina a condividerla dalle Maldive. La showgirl è partita con il nuovo compagno Elio Lorenzoni e ...

Belen sposa Elio Lorenzoni, la proposta di nozze alle Maldive e l ... leggo.it

Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni La showgirl mostra su Instagram il costosissimo anello di fidanzamento: ilmessaggero.it

Belen Rodriguez sposerà Elio Lorenzoni. L'imprenditore bresciano ha fatto la proposta di nozze durante un viaggio alle Maldive e la showgirl ha detto il fatidico ...Nina Moric sarà ospite oggi, 12 novembre, nella nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 a partire dalle 16,30. Diventata famosa in Italia come ...