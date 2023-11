Belen Rodriguez ha detto “SI” al suo Elio? Il gesto social suscita curiosità FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 novembre 2023), il postincuriosisce e fa sognare i fan: la conduttrice televisiva e showgirl sposahaSI!. Matrimonio in vista per la nota conduttrice televisiva e l’imprenditoreedsono ormai una coppia da diversi mesi, il loro amore ha rapito fin da subito il cuore di milioni di fan che seguono la showgirl giorno dopo giorno e in ogni progetto. E’ un momento davvero magico tra i due.edsi godono continuamente weekend romantici e fughe d’amore lontani dal lavoro e da tutto il resto del mondo. Leggi anche –> Alessandro Basciano, Céline Blue compie sei mesi: la dolce dedica Il postha ...