Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi? Spunta il diamante al dito | Ho detto sì

(Di domenica 12 novembre 2023) L’ultimo post su Instagram della showgirl argentina non lasciar ebbe più spazio ai dubbi.pronta a diventare la moglie dell'imprenre bresciano.

ed Elio Lorenzoni stanno trascorrendo una magica vacanza alle Maldive testimoniata dagli incantevoli paesaggi postati dallasul suo seguitissimo profilo Instagram....

Belen ed Elio Lorenzoni: la proposta di matrimonio alle Maldive e il "sì" TGCOM

Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni Sui social la foto dell’anello da sogno con scritto… Il Fatto Quotidiano

Che fosse una vacanza da sogno era evidente, una suite vista oceano, colazioni per due consumate nella loro piscina privata, la bellezza della natura incontaminata, ma forse Belen Rodriguez non si… Le ...Una semplice provocazione o qualcosa di più È la domanda che sta facendo il giro del web, da quando Belen Rodriguez, in vacanza alle Maldive insieme al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, ha pubblicato ...