Belen ed Elio si sposano | le foto dell’anello pazzesco

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 12 novembre 2023) Il ccopione è rispettato:ed, in vacanza alle Maldive, si stanno prendendo del tempo per la coppia. Si mormora che i paparazzi stiano già mettendo da parte materiale da copertina, e al contempo è spuntata unadi un anello dalle dimensioni gargantuesche ed un “sì” che fa propendere verso l’ipotesi di un matrimonio.ed, una relazione che va a gonfie velesta conLorenzoni da ormai 6 mesi circa, ovvero da quando è finita la storica relazione con Stefano De Martino., allo stesso tempo, ha attraversato un periodo molto difficile: oltre allo stop alla tv ha vissuto momenti di grande difficoltà a livello di salute, che l’hanno allontanata dalla dimensione pubbluca per settimane. L'articolo proviene da The ...