Bel gesto nella Curva del Napoli | lo striscione commuove i tifosi della Lazio FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023)e Empoli si stanno affrontando in questi minuti. Sugli spalti del Maradona arriva unocon dedica a sorpresa. Si è da poco superata la prima metà del primo tempo della sfida trae Empoli. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, ma gli azzurri hanno creato qualche pericolo dalle parti di Berisha. L’Empoli, dal canto suo, è ben messo in campo, non concede spazi ale quando può riparte con i suoi attaccanti.sugli spalti in ricordo del tifoso Nonostante la pioggia copiosa che si sta abbattendo sul Maradona, inon stanno facendo mancare il proprio supporto agli azzurri.dellaA per Gabriele Sandri (Screen) – Spazio.itNel corso del primo tempo, però, la ...