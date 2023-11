Basket Serie A1 2023 24 | torna a vince Sassari contro Trento Bene anche Pesaro e Brescia

(Di domenica 12 novembre 2023) E’ stato il pomeriggio dellaA diche ha dato molti verdetti interessanti. Sicuramente primo fra tutti quello del ritorno alla vittoria diche in casaha dato prova di una prestazione importante e ha dimostrato di essere una squadra dal bagaglio qualitativo molto alto. Nella vittoriaprotagonisti indiscussi sicuramente Charalampopoulos e Gombauld che hanno guidato alla grandissima gli altri ragazzi di. Solo il primo quarto è stato veramente equilibrato con, poi è stato dominio sardo che adesso ha l’obiettivo di salire le correnti della classifica. Si è parlato ed è passato in rassegnail match frae Tortona. Partita ...

Gli highlights del match concluso tra Venezia e Brindisi, valido per la settima giornata del campionato diA1 di2023/2024. Grande equilibrio tra le due squadre, con l'Happy Casa che ha tirato fuori gli artigli dal primo minuto. A fine primo quarto la squadra di Sakota chiude in vantaggio con ...

Basket serie A: Olimpia sconcertante, ko 77-68 con la Scafati del'ex Gentile Quotidiano Sportivo

Brutta sconfitta per la LiuxArm Lumezzane che, tra le mura, viene travolta dalla New newflying balls Ozzano. Partita senza storia con gli ospiti che prendono subito in mano le redini del match e non ...Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano di basket e le ultime due sfide in programma vedano in campo l’Unahotels Reggio Emilia contro l’Estra Pistoia e il derby lombardo tra ...