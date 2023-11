Basket | la giornata di Serie A si chiude con le vittorie di Reggio Emilia e Brescia

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Si è conclusa la settimadel massimo campionato italiano die le ultime due sfide in programma vedano in campo l’Unahotelscontro l’Estra Pistoia e il derby lombardo tra la Germanie la Vanoli Cremona. Ecco come è andata. UNAHOTELS– ESTRA PISTOIA 95-82 Ritmi altissimi a inizio partita, con soprattutto i toscani a trovare spesso la via del canestro e provare a mettere a segno il primo allungo del match. Se da un lato è Willis a dettare i ritmi, dall’altra risponde Hervey, anche se Pistoia resta avanti a metà quarto. Si continua con percentuali più che positive, anche se un po’ meno impressionanti dei primi 5 minuti, anche se ora èa trovare qualche canestro in più, ricucire lo strappo e si va ...