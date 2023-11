Basket femminile | Italia | le 12 per la Germania Capobianco | “Dobbiamo essere capaci di cambiare pelle”

(Di domenica 12 novembre 2023) Svelato il novero delle 12 giocatrici con cui l’andrà a sfidare tra poche ore la(ore 17:30 in quel di Amburgo) per le qualificazioni, sui generis, agli Europei del 2025. Andreaha sostanzialmente fatto ruotare nella quasi totalità le azzurre, tranne Francesca Pasa che qui non ci sarà al pari di Caterina Gilli e Gina Conti. Queste le azzurre che saranno in campo quest’oggi: #0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio) #2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia) #8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio) #9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna) #11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia) #13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia) #14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna) #19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia) #23 Laura Spreafico ...

B DONNE - Prosegue senza intoppi e a punteggio pieno la marcia del Le Mura Spring di coach ... Le Spring hanno troppo sprint e volano ancora nella Bmettendo in carniere un'altra ...

Lega basket femminile: le eccellenze italiane della sesta giornata! Omnia Basket Pavia

Basket femminile: Cubaj-Zandalasini-Verona e l'Italia va. Buona la prima di Capobianco contro la Grecia OA Sport

Sconfitta con più di una recriminazione per la squadra di serie C del Basket Femminile Porcari, che perde sul campo del Sei Versilia a Viareggio. Finisce 55-46 per le padrone di casa ma in realtà il ...