Basket femminile | Italia | gran giornata in Germania! Villa | Zandalasini e Madera espugnano Amburgo

(Di domenica 12 novembre 2023) L’fa 2/2 nel girone di qualificazione (sui generis) agli Europei 2025, che ospita le quattro squadre che ospiteranno la rassegna continentale e perciò hanno l’accesso automatico. Le azzurre di Andrea Capobianco battono per 53-70 la Germania con una performance d’altissimo valore, al di là del punteggio in quanto tale. 17 i punti di una stellare Matilde, 16 quelli di Ceciliae 13 per Sara, oltre ai 10 di Martina Fassina e ai 13 rimbalzi di Lorela Cubaj. In quota tedesca, non brillanti le due Sabally (12 punti di Nyara, 11 di Satou); 10 per Leonie Fiebich. Il primo quarto procede inizialmente bene per la Germania, che fa valere la possibilità di avere entrambe le Sabally a disposizione: è logica conseguenza l’8-4. In quel momento sono trascorsi 3’19”: ciò che accade dopo è forse il meglio ...