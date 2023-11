Barca cinese imperiale vicino Viterbo | la storia che in pochi sanno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) Unache inconoscono nel Lazio, ma che caratterizza in maniera unica il territorio die soprattutto ladi Soriano nel Cimino. All’interno di un bosco alle porte della città tusciana, infatti, è possibile trovare un ritrovamento unico in Europa: i resti di unalegata alla cultura. Il mezzo, secondo lache viene tramandata sulla vicenda, vedrebbe unache parte addirittura nel XVIII secolo. LaCosa ci fa unadi questo genere nella Tuscia? Tutto, come scrivevamo precedentemente, parte nel XVIII secolo. In quel periodo, Eugenio Di Savoia, principe di ...