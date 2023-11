(Di domenica 12 novembre 2023) Una chioma bella e in salute ha bisogno di prodotti ad hoc. In grado di nutrire quando serve, regalare luminosità senza appesantire oppure ristrutturare le lunghezze, soprattutto se stressate da tinte e decolorazioni

... 39 anni, 'alta un metro e sessantacinque centimetri,, occhi neri, corporatura magra', è scomparsa dal 19 marzo dopo una settimana di l avoro in un centro massaggi di Cinisello. Nel ...

Balsamo capelli: come scegliere quello giusto Vanity Fair Italia

Balsamo per bambini, i prodotti migliori Elle

Una chioma bella e in salute ha bisogno di prodotti ad hoc. In grado di nutrire quando serve, regalare luminosità senza appesantire oppure ristrutturare le lunghezze, soprattutto se stressate da tinte ...Avvolgi i capelli con un asciugamano caldo e lascia agire per almeno 20 minuti. Risciacqua abbondantemente e procedi con il balsamo, se necessario. Questa maschera al caffè e tè nero può ravvivare il ...