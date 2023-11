Balotelli | «Thuram non era così forte in Francia! Inzaghi-Conte…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)si è espresso su, elogiando i miglioramenti dell’attaccante dell’Inter. Un confronto, inoltre, frae Conte– Queste le parole dia Tv Play: «non eraquando giocava in Francia, non era neanche vicino ad essere. Credo che possa anche giocare come punta singola. E può sicuramente migliorare. L’Inter di Conte piùdi quella di? Simone ha ereditato quella squadra, ma rispetto ad allora sono cambiati diversi giocatori, ci sono state aggiunte di livello, quindi non è certamente tutto merito suo ma anche del club. Ma già l’Inter di Conte era devastante, con lui si lavora tantissimo, si prepara benissimo la partita, ma magari durante i ...