Ballando con le stelle 2023 | Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli | Non mi ha voluto salutare

(Di domenica 12 novembre 2023) Teocontinua il suo sconche ha caratterizzato anche parte della quarta puntata dicon leTeosono entrati in conflitto durante la quarta puntata dicon le. Il conduttore ha accusato la giurata di avere pregiudizi e ha condiviso un aneddoto su un dietro le quinte con. Inoltre, Teo ha avuto un alterco anche con Antonio Caprarica. Scintille e tensioni acon leLa coppia formata da Paola Perego e Angelo Madonia ha trionfato nella quarta puntata dicon le, raggiungendo la vetta della ...

Rissa totale tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli ale stelle , nella puntata di ieri sera 11 novembre su Rai uno. Il concorrente ballerino e la giudice del programma condotto da Milly Carlucci si sono scontrati dalla prima puntata. ...

Giovanni Terzi furioso a Ballando con Le Stelle: «Faccio la chemio da 3 anni ma a voi non interessa». Lucarell ilmessaggero.it

Ballando, Giovanni Terzi ai giudici: Non date attenzione al mio messaggio, faccio chemio da 3 anni Fanpage.it

I "leoni" di mister Costanzo Palmieri espugnano il terreno dei gialloblu per 3-1. Ora sono al comando del girone A di Promozione con 25 punti, due in più dei baresi ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Ieri sera a Ballando con le ...