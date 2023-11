Ballando con le Stelle 18 Vs Tú Sí Que Vales | ecco chi ha vinto la quarta sfida di ascolti

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 novembre 2023) Ieri, sabato 11 novembre, sono andati in onda in prima seratacon lesu Rai 1 e Tu si quesu Canale 5: chi hala gara di? Lapuntata della diciottesima edizione dicon leha visto l’eliminazione di Ricky Tognazzi e Tove Villfor e il ritiro di Lino Banfi, in coppia con Alessandra Tripoli. A Tu si que, giunto alla sua nona edizione, è andata in scena la semifinale del talent show. Qualificato per la finalissima di sabato prossimo, il cameriere ballerinoPietro Failla (per la Scuderia Scotti), che ha commosso il giudice. Con lui, Amedeo Abbate, Massimo Cammarata ed Enzo Pebre.chi hala gara di, come ...