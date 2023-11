Avellino | poker da urlo a Brindisi

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBrinda l’di Michele Pazienza. La formazione irpina, nonostante l’emergenza, vince contro ilcon il punteggio di 4-0. Le scelte del tecnico, inizialmente azzarde si confermano vincente. Decisiva la doppietta di Gori insieme ai gol di Mulè e Sannipoli. Risultato che porta i biancoverdi a quota 26 punti in classifica. PRIMO TEMPO. Dentro Ricciardi in difesa al posto dello squalificato Cancellotti. Sgarbi arretra sull’out mancino di centrocampo. In attacco Gori con Marconi. Ci prova ilal 10? del primo tempo con Albertini che si accentra e lascia partire un sinistro a giro sbilenco che termina sul fondo. Due minuti dopo, l’passa in vantaggio. Calcio di punizione di Lores Varela sventagliata in area, per la sponda di testa di Gori che serve un assist d’oro a ...

Ospiti in vantaggio dopo 10 minuti. Nessuna reazione da parte degli uomini di Danucci, che al Fanuzzi rimediano la quarta sconfitta in 5 partite e ora si ritrovano penultimi ...Sono terminate le gare della tredicesima giornata di Serie C con fischio d'inizio alle ore 14. Nel Girone B torna al successo la capolista Torres che batte di misura l'Ancona.