Autonomia per premierato Pasquino mette in guardia da scambisti e semplificatori

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) Nella Lega e in Fratelli d’Italia si annidano alcuni. Nessuna sorpresa e nessuno scandalo. C’è qualcuno che crede, non da oggi, di potere ottenere l’differenziata appoggiando, meglio, non obiettando al premieratino di Giorgia Meloni. Meno incline a fare la scambista è la stessa Meloni, preoccupata, non da oggi, dalle conseguenze scarsamente prevedibili dell’attuazione dell’differenziata. In aggiunta a difficoltà, tensioni e conflitti sulle risorse e sulle attribuzioni di poteri, regioni forti entrerebbero in contrasto con un primo ministro rafforzato dall’elezione popolare. I più ottimisti, difficile dire quanto tecnicamente attrezzati, sostengono che lo scambio può essere evitato procedendo ad un coordinamento. Nessuno, però, è intervenuto in maniera concreta e precisa a chiarire termini e modalità del ...