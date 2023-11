Autolesionismo tra gli adolescenti

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) L’ è aumentato in molti Paesi. E’ interessante capire le possibili cause. Uno studio condotto tra studenti della Norvegia ricerca la possibile causa nel cambiamento del modo in cui glisocializzano e utilizzano i social media. Andiamo a descrivere l’adolescenza e proponiamo i risultati dello studio. L’adolescenza L’