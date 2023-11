ATP Finals Torino 2023 | Tsitsipas niente warm up al Pala Alpitour Si riscalderà alla Stampa?

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023)Stefanosnon ha svolto ilup al. Programmato per le ore 11.15, il greco non si è presentato per il riscaldamento che anticipa il suo esordio alle Nitto ATPcontro l’azzurro Jannik Sinner. Nelle ultime due giornate il numero 6 del mondo si è fermato per dei dolori al gomito a quindici minuti dfine delle rispettive sessioni. Per il momentormismi, dato che alle 12.00 il greco ha fissato un allenamento al Circolo della, situato di fianco all’impianto che ospita la kermesse. Il programma di gioco inizierà a mezzogiorno e alStefanos avrebbe dovuto lasciare il campo alle 11.40 per ...